Signorelli, Malan: finito nella "macchina del fango dei giornali sinistri"

Lucio Malan, il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, ha espresso tutta la sua solidarietà a Paolo Signorelli. “Lollobrigida assume come portavoce il nipote dell’ideologo del terrorismo nero”: è questo il titolo dell'articolo di Repubblica, legato alla nomina del professionista a nuovo capo ufficio stampa di Francesco Lollobrigida, che ha scatenato le reazioni del gruppo del partito di cui Giorgia Meloni è leader. Solidarietà a Paolo Signorelli "da tutto il gruppo dei senatori di Fratelli d’Italia. È entrato anche lui nel gruppo, purtroppo ampio, delle vittime della macchina del fango che certi giornali sinistri allestiscono, e che pur di attaccare Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni non risparmia niente e nessuno. Affetti, ricordi, privacy e soprattutto la verità", ha scritto Malan su X.

“Repubblica ha toccato il fondo”. Assalto al nuovo portavoce di Lollobrigida, Foti è una furia

"Attaccano Signorelli per quanto decenni fa attribuirono a suo nonno, ma non riescono a ricordare il passato filo sovietico e non solo, dei loro padri fondatori", ha aggiunto sui social il capogruppo FdI a Palazzo Madama. Il primo a intervenire sull'articolo di Repubblica, questa mattina, è stato il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti. "Nel vano, patetico, quotidiano tentativo di insolentire il ministro Lollobrigida con puerili argomentazioni, Repubblica tocca oggi il fondo con un articolo, degno prodotto di un giornalismo malato, che colpisce un qualificato professionista, il dr. Paolo Signorelli, cui si addebita di essere il nipote dell’ideologo del terrorismo nero. A nome mio personale, che ho avuto l’onore di avere quale portavoce il dr. Paolo Signorelli - la cui professionalità andrebbe presa a modello da chi invece su Repubblica lo indica quale possibile bersaglio ai nostalgici della violenza politica - e di tutti i deputati di Fratelli d’Italia, che ne hanno apprezzato dall’inizio della legislatura lo stile, le capacità e le qualità umane, esprimo a Paolo Signorelli la più sincera solidarietà ed amicizia a fronte di un scomposto e meschino attacco alla sua persona", ha dichiarato in una nota.