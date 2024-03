Elezioni Sardegna, concluso lo scrutinio: l'esito del voto

04 marzo 2024 a

Dopo un parto lunghissimo è finalmente arrivato l’esito finale del voto che si è tenuto per le elezioni in Sardegna. Come riferisce l’Ansa è stato infatti completato lo scrutinio delle 19 sezioni che non avevano completato in tempo lo spoglio delle schede della sfida tra Alessandra Todde e Paolo Truzzu. “In base ai dati ufficiosi il divario tra Todde e Truzzu si sarebbe ridotto a circa 1.600 voti. Un distacco non sufficiente per un ribaltone, continuano ad assicurare dal campo largo”, quanto raccolto dall’agenzia di stampa, che ricorda anche che la stessa Todde parlava di una distanza compresa tra i 1.400 e i 1.600 voti.

Fronte centrodestra le bocche sono cucite e si attendono i risultati ufficiali per valutare un possibile ricorso al Tar, anche se sembra difficile che si vada avanti nel caso in cui i numeri fossero quelli appena emersi. Stamattina è intanto iniziata la verifica dei verbali che sono arrivati dai seggi, con una verifica della regolarità dei documenti e delle operazioni svolte. Ci sarà infine il verbale definitivo redatto dall'ufficio centrale elettorale presso la Corte d'Appello di Cagliari, che proclamerà i 58 consiglieri, più il presidente e il secondo classificato. Ma servirà almeno un’altra settimana per completare tutte le operazioni.