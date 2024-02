Forza Italia, Stefania Craxi indica la via di un riformismo per la "buona vita"

24 febbraio 2024 a

"Un riformismo nuovo per la 'buona vita' degli italiani". È questo il titolo dell'Ordine del giorno presentato da Stefania Craxi al Congresso nazionale di Forza Italia in corso a Roma. Nel testo si ricorda che "Forza Italia, grazie alla felice intuizione del suo fondatore, Silvio Berlusconi, nasce dall’incontro di tre grandi filoni del pensiero politico italiano, quello cattolico, liberale e socialista". In questo ambito "il riformismo non è stato e non è un’ideologia, e nemmeno un’articolata teoria politica e filosofica ma un’attitudine della mente e del cuore degli uomini a misurare le idee di progresso e di civiltà con la realtà e che pertanto deve sapere continuamente aggiornare le idee, interpretare le nuove istanze, cogliere il ventaglio di opportunità che si apre".

I grandi valori su cui si fondano le società occidentali, e che sono da sempre alla base di Forza Italia, come "libertà di opinione, d’impresa, di proprietà, la libera istruzione, la sicurezza collettiva e privata, la certezza del diritto", oggi "più che mai contano e servono, più che mai devono essere la nostra bussola, più che mai dobbiamo difenderli. Però siamo tenuti a immaginare un nuovo riformismo, realista e moderato, adatto ai tempi". Appunto il riformismo della “buona vita”. Tra le linee guida indicate da Craxi la necessità di investire sul sistema educativo, la ricerca nel mondo produttivo, pubblico e privato, di un giusto equilibrio fra Stato e mercato, e la "ridefinizione di tre nessi strategici: quello tra cittadino e Stato; quello tra centro e periferia; quello tra dimensione nazionale e dimensione sovranazionale".