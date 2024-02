La Cnn elogia Giorgia Meloni: "È il futuro dell'Europa"

20 febbraio 2024 a

Ucraina, Cina, migranti economia e riforme istituzionali. Sono questi i fiori all'occhiello della politica interna ed estera messa in campo da Giorgia Meloni al governo dell'Italia. E se ne sono accorti anche negli Stati Uniti. Perfino Fareed Zakaria, giornalista della Cnn, riconosce il successo del primo ministro italiano che viene ormai indicato come "il futuro dell'Europa".

"Dopo Angela Merkel - dice Fareed Zakaria nel suo servizio trasmesso dalla Cnn - oggi un'altra donna è diventata il punto di riferimento per l'Unione Europea: il primo ministro italiano Giorgia Meloni. Recentemente ha dimostrato la sua influenza convincendo il primo ministro ungherese Viktor Orban a sbloccare il pacchetto di aiuti per l'Ucraina. Un tempo Meloni aveva posizioni anti-europeiste ma, in seguito, ha abbracciato in toto le politiche continentali. Secondo il New York Times è stata lei stessa a convincere Orban che è meglio per tutti lavorare al fianco dell'Unione europea. Altra sua importante vittoria è l'ingente quantità di finanziamenti fatti pervenire all'Italia dall'Unione europea. Quando nel 2022 divenne primo ministro, molti vedevano in lei una versione italiana di Orban o Trump. Lo stesso Biden descrisse la sua vittoria elettorale come qualcosa di preoccupante ma, soprattutto grazie al suo convinto appoggio nei confronti dell'Ucraina, il capo della Casa Bianca dichiarò che erano diventati amici e si complimentò per l'appoggio alla causa ucraina. L'Italia era, inoltre, l'unico Paese occidentale ad aver siglato accordi strategici con la Cina ma Meloni ha deciso di annullare l'adesione italiana alla Via della Seta. Per quanto riguarda il tema dei flussi migratori, Meloni si è resa conto che l'Italia non potrebbe mai potuto risolvere il problema da sola. Così ha stretto accordi importanti con Albania e Tunisia per la presa in carico e il blocco dei migranti che attraversano il Mediterraneo. Non solo. Meloni ha anche sviluppato una politica di investimenti come strada privilegiata per scoraggiare i flussi migratori, favorendo direttamente lo sviluppo dei Paesi africani. Altra freccia al suo arco è la riforma costituzionale che darebbe più stabilità all'intero sistema politico italiano. Meloni mantiene, dunque, una grande popolarità e, tra i leader del G7, è quello col tasso di fiducia più alto. Una formula davvero vincente per l'elettorato se si pensa che Macron e Scholz devono fronteggiare molte difficoltà interne e il Regno Unito è ormai fuori dall'Unione europea. Per tutti questi motivi Meloni è sempre di più il futuro dell'Europa".