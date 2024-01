Vertice Italia-Africa, Valditara: "La scuola al centro per favorire una crescita comune"

29 gennaio 2024 a

“Lo sviluppo passa attraverso l’istruzione: dobbiamo mettere la scuola al centro per una crescita comune” ha dichiarato Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito, durante il suo intervento alla Quarta Sessione del Vertice Italia–Africa “A bridge for common growth”, dedicata all’istruzione e formazione professionale e alla promozione culturale. All’incontro hanno preso parte, oltre al Ministro Valditara, il Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e numerosi leader e ministri di vari paesi dell’Africa.

“Il nostro modello di istruzione, con la riforma degli istituti tecnici e professionali e il potenziamento delle materie Stem, è di grande valore – ha aggiunto il ministro Valditara – e stiamo lavorando con alcune Nazioni del Continente africano per sviluppare una collaborazione proprio sui temi della istruzione tecnica e professionale. L'obiettivo è formare tecnici qualificati per contribuire allo sviluppo dei territori e al supporto delle imprese italiane così come di quelle locali. Dobbiamo cogliere l'opportunità di questo Vertice – conclude Valditara – per riposizionare la scuola al centro dell’Agenda mondiale e promuovere il diritto all’istruzione di tutti, nessuno escluso. Abbiamo deciso di invitare l'Unione africana, che dedica il 2024 all'Istruzione, ai lavori del G7 Istruzione”.