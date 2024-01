Giorno della Memoria, Tajani avvisa tutti: "Antisemitismo e Hamas nuove SS"

27 gennaio 2024

“L’antisemitismo e Hamas sono le nuove SS, la nuova Gestapo, perché la caccia all’ebreo è stata compiuta in maniera scientifica. Dobbiamo far sì che vengano rispettati i diritti della popolazione civile palestinese, ci sono troppe vittime, non sono militanti di Hamas, e l’ho detto a Israele”. Così il vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, a margine del Forum Economia di FI a Milano. Il ministro degli Esteri ha concluso dicendo che oggi, “ricordiamo sei milioni di ebrei sterminati, e anche rom, sinti, omosessuali, testimoni di Geova uccisi per questo, sterminati con una volontà di genocidio. Non possiamo cancellare dalla nostra memoria”.