Lega, il maxi-sondaggio interno di Salvini: tutti i quesiti in ballo

«Ci dobbiamo alleare in Europa con i socialisti?», «Compreresti un’auto elettrica?», «Meglio Trump, Joe Biden o Michelle Obama?». Matteo Salvini sonda così la Lega. In vista del voto delle Europee, il leader del partito di Via Bellerio manda a tutti gli iscritti e agli eletti in Parlamento un questionario per tastare il polso del partito e dei suoi militanti. Domande a tutto campo, che nelle intenzioni del vicepremier sarebbe meglio non siano diffuse («Il sondaggio è personale e non va condiviso con altri», si legge nelle righe firmate da Salvini che accompagnano l’elenco di quesiti). «Stiamo costruendo le nostre battaglie politiche per i prossimi anni e ci terremmo a sapere come la pensi su alcuni importanti argomenti - spiega il leader del partito nel questionario che AdnKronos ha visionato -. Per la Lega la tua opinione e i tuoi suggerimenti sono fondamentali».

Sono una quindicina le domande che sono arrivate a migliaia di militanti. «Pensi che, pur di governare in Europa, la Lega debba allearsi anche con i socialisti a Bruxelles?», è la domanda in vista del voto di giugno, risposte possibili sono ‘sì’ o ‘no’. Più opzioni invece - sempre in tema di politica estera - sul prossimo presidente Usa: qui la scelta su «chi sarebbe il migliore futuro presidente degli Stati Uniti» è tra Donald Trump, Joe Biden, Michelle Obama, Nikki Haley, Robert F. Kennedy Jr., lasciando anche spazio a un «Non saprei».

Salvini chiede poi i voti, il gradimento per il governo e per la Lega, «Come valuti l’operato del governo in questi primi 15 mesi?», «Come quello della Lega?», le risposte possibili vanno da «molto soddisfacente» a «molto negativo». Al leghista Salvini chiede pure una mano per l’agenda: «Quali sono i temi prioritari per il Paese secondo te?», qui la scelta è tra «Autonomia e federalismo», «Salari e potere d’acquisto», «Mobilità», «Tasse», «Sanità», «Lotta all’immigrazione», «Ambiente», «Difesa degli animali», «Sicurezza», «Riforma della giustizia». Non mancano domande per capire come si informa il militante: «Quali canali utilizzi per informarti? (Televisione, Quotidiani cartacei, Quotidiani online, Radio, social»). Non manca una domanda sulle auto elettriche ( «Compreresti un’auto elettrica?». «Sì», Sì ma a un prezzo accessibile», «Ne possiedo già una», «No»: sono le possibili risposte). E infine sull’energia nucleare. «Sei favorevole alla costruzione di centrali nucleari in Italia?», viene chiesto nella mai inviata da via Bellerio.