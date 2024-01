Speranza insiste con il "lockdown", ciclone Senaldi sul libro dell'ex ministro

27 gennaio 2024 a

L'ex ministro della Salute, Roberto Speranza, presenterà la prossima settimana il libro della sua sfida al Covid. Ricordate “Come guariremo”, quello che doveva uscire nell'autunno 2020 e stoppato tra le polemiche? Ora con tre anni e mezzo di ritardo torna con il titolo cambiato: “Perché guariremo”. Pietro Senaldi su Libero, ricorda che "il lockdown è stato il momento d’oro di Speranza, che ha impiegato sei mesi dalla fine dell’emergenza a togliersi la mascherina in pubblico, e ieri il fondatore e affondatore di Articolo 1 ha provato a riesumarlo".

Perché? "Presenterà il libro in una saletta della Camera, che il venerdì pomeriggio è abitualmente più deserta delle strade delle nostre città nel marzo 2020. Come se non bastasse poi, per assicurarsi l’intimità più assoluta, ha vietato l’ingresso al pubblico. Non è dato sapere se i pochi invitati si dovranno sottoporre a tampone rapido sulla porta prima di assistere al pistolotto dell’autore", ironizza il condirettore di Libero.

La scelta di presentare al pubblico un libro in un evento chiuso al pubblico è abbasta surreale. Così come, sottolinea Senaldi, la pretesa di "dare lezioni al governo su come si gestisce la sanità". Quando toccò alla sinistra "schierò Speranza in prima fila. Speranza di carriera per tutti, ma non di guarigione", è la sassata di Senaldi.