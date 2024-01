Decreto elezioni, al voto 8 e 9 giugno per Europee e Amministrative

25 gennaio 2024 a

Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto Elezioni. Il provvedimento dispone l’abbinamento di Amministrative ed Europee nei giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno e prevede la rimozione del limite al numero dei mandati per i sindaci dei Comuni fino a 5 mila abitanti e la possibilità di un terzo mandato consecutivo per i sindaci dei Comuni entro 15 mila abitanti.

Soddisfazione per le decisioni prese dal Consiglio dei Ministri viene espressa dall'Anci. «La norma che estende il numero dei mandati dei Comuni fino a 15 mila abitanti e toglie ogni limite ai Comuni sotto i 5 mila è un passo avanti molto importante». A dirlo, il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, dopo l'«approvazione in CdM del dl Elezioni. "Finalmente viene data una risposta positiva alla richiesta che da anni viene da tutti i sindaci e si sana, almeno in parte, un vulnus democratico che abbiamo sempre giudicato gravissimo - aggiunge Decaro - A questo punto diventa inevitabile andare fino in fondo, estendendo il numero dei mandati anche per i sindaci dei Comuni sopra i 15 mila abitanti. Una volta chiarito che soltanto gli elettori devono avere il diritto di giudicare se i propri sindaci devono essere confermati o mandati a casa, una disparità di trattamento nei confronti di soli 730 comuni più grandi, sul totale dei 7.896 comuni italiani, appare davvero incomprensibile, e probabilmente anticostituzionale".