Chiara Ferragni, il chiarimento di Giorgia Meloni: “Bufera? Tutta colpa della sinistra”

22 gennaio 2024 a

a

a

Giorgia Meloni mette un punto sulla polemica a distanza con Chiara Ferragni. Il presidente del Consiglio è stato intervistato nel corso della puntata del 22 gennaio di Quarta Repubblica, talk show condotto da Nicola Porro, e sono emerse alcune anticipazioni del colloquio, in particolare quella del discorso sulla moglie di Fedez: “Mi è dispiaciuto che siano state lette come uno scontro, io stavo dicendo una cosa in realtà in positivo verso le persone che producono un’eccellenza, che noi vediamo attraverso gli influencer e diamo più peso a chi la ’indossa’, rispetto a chi la produce. È la sinistra anche lì che si è sbracciata manco avessi attaccato Che Guevara, come ho detto nella conferenza di fine anno. Sono loro che hanno creato il caso io non volevo creare un caso”.

Ferragnez "benedetti" dal Papa? Voci impazzite: chi si muove in Vaticano

Meloni si è poi soffermata sui soliti retroscena ‘sinistri’ che la vogliono perennemente in lite con Matteo Salvini: “Nego categoricamente di aver litigato con Salvini sul piano Mattei e francamente sono un po’ imbarazzata perché secondo me non si possono inventare le notizie di sana pianta”.