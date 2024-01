Torre Moletta, Bordoni attacca Gualtieri: "Venga a riferire in Aula"

17 gennaio 2024 a

a

a

I danni alla Torre della Moletta, al Circo Massimo di Roma, tengono banco. Dopo le rivelazioni de "Il Tempo, scende in campo anche il consigliere capitolino e segretario regionale della Lega, Davide Bordoni, che chiede al sindaco Gualtieri di andare a riferire in Aula.

"Voglio la verità su Presicce". Gasparri: interrogazione a Sangiuliano

"Sono preoccupanti le rivelazioni de "Il Tempo" circa le condizioni della Torre della Moletta, che patirebbe una "deformazione permanente" della struttura che sarebbe stata certificata da tecnici dell’Ingv - dichiara Bordoni - Abbiamo rivolto una interrogazione al sindaco e all’assessore competente: è urgente sapere quale è l’esito dei rilevamenti effettuati e quali siano le iniziative che si intende porre in essere per evitare il crollo della torre del 1200. L’area del Circo Massimo è unica al mondo, un cuore archeologico capitolino che può ospitare saltuariamente eventi eccezionali e di alto profilo ma che non può essere certo utilizzata a cadenza regolare per concerti come fosse uno stadio. Chiederemmo poi anche che il sindaco Gualtieri riferisca in Aula su un tema che tocca il cuore storico di Roma. Sempre che, ovviamente, non sia troppo impegnato a farsi fotografare su qualche red carpet in giro per il mondo». Lo dichiara il consigliere capitolino e segretario regionale della Lega Davide Bordoni.