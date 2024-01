Il Pd riparte da saune e spa: il ritiro a 5 stelle di Schlein nel resort amato da Berlusconi

11 gennaio 2024 a

Il Pd riparte dalle "docce emozionali". Elly Schlein ripercorre le orme di Romano Prodi e porta i dem in ritiro politico-spirituale: non in un antico frantoio come fece l'allora leader dell'Ulivo, ma in un resort extralusso con spa "di Marc Mességué". Appuntamento nel lussuoso hotel "Ai Cappuccini" a Gubbio il 18 e il 19 gennaio ma solo per "deputati e deputate" del Pd. Esclusi dunque i senatori. Il conclave di team building politico si svolgerà così in un "tempio del piacere", si legge sul sito del resort umbro, con piscine, saune, docce emozionali, e qualche chicca come i "tavoli di marmo riscaldati" per "massaggi, impacchi e il piacevole e conclusivo savonage". Nella "convocazione" giunta ai deputati dem si descrive la "forma seminariale" dell'appuntamento "con ospiti e specialisti esterni e momenti di confronto".

Dicevamo che il format della clausura è molto amata dai leader del Pd, da Prodi a Massimo D'Alema che portò i dem in Puglia. Ma il Park Hotel Cappuccini di Gubbio scelto da Schlein è stata una location legata a lungo a Forza Italia e a Silvio Berlusconi, che scelse la struttura come sede per la scuola di formazione politica del partito. Il Giornale ricorda infatti che il resort a cinque stelle è "di proprietà di Maria Carmela Colaiocovo, imprenditrice di peso, erede di una famiglia di industriali del cemento e calcestruzzo, consigliere di Confindustria e presidente di Confindustria Alberghi. Nonché amica personale del Cavaliere, e presente a molte iniziative e convention di Forza Italia".