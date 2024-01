Acca Larentina, Fratelli d'Italia sbugiarda Il Fatto Quotidiano: “Notizia falsa su Meloni”. La verità

09 gennaio 2024 a

Scontro a campo aperto tra Fratelli d’Italia e Il Fatto Quotidiano sulla commemorazione di Acca Larentia ed un articolo che punta il dito contro Giorgia Meloni. Il primo partito italiano ha smontato punto per punto la ricostruzione del giornale diretto da Marco Travaglio: «Oggi Il Fatto Quotidiano sostiene, in un articolo dal titolo ’La targa voluta dalla premier’ pubblicato a pagina 6, che la targa apposta nel 2012 nei pressi di via Acca Larenzia a Roma è stata voluta, tra gli altri, da Giorgia Meloni. È una notizia falsa, che può essere verificata con una semplice ricerca sul web. Ma, elemento ancor più paradossale, è che ad illustrare nel dettaglio che quella targa non è stata voluta da Meloni è lo stesso giornale diretto da Marco Travaglio che, in un articolo pubblicato il 7 gennaio 2012 e facilmente reperibile sul sito della testata, racconta esattamente come andarono i fatti».

Ed ecco la prova che inchioda il giornale: «Citando testualmente l’articolo: ’Dopo 34 anni una nuova targa, in via Acca Larentia a Roma per dire che la sparatoria avvenuta il 7 gennaio del 1978 è colpa ’dell’odio comunista e dei servi dello Stato’. A cambiarla i militanti dell’ex sede storica del Movimento sociale italiano in memoria dei tre ragazzi morti: Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchionì. Nel 2012, Meloni partecipò alle commemorazioni ufficiali, ma non ha né promosso né voluto la sostituzione della targa. Il Fatto Quotidiano – la rivincita di FdI dopo aver sottolineato tutti i fatti - avrebbe potuto fare una ricerca storica, nel suo stesso archivio, ed evitare così un errore così plateale».