Pozzolo, Meloni è furiosa: “Questa follia ci danneggia!”. Si va verso la sospensione

Giorgia Meloni è furiosa per il caso dello sparo di Emanuele Pozzolo a Capodanno. La vicenda che ha visto coinvolto il deputato di Fratelli d’Italia ha fatto saltare dalla sedia il presidente del Consiglio, i cui sentimenti sono raccontati in un retroscena del Corriere della Sera a firma Paola Di Caro: “Meloni, a caldo, era talmente infuriata da chiedere ai suoi di sospendere immediatamente Pozzolo. ‘Questa follia ci danneggia!’, ha tuonato. I fedelissimi Donzelli e Fazzolari l’hanno frenata. Ma la premier è veramente fuori di sé, e la sospensione dal partito potrebbe essere imminente”. In queste ore, riferisce sempre il quotidiano, i vertici di FdI stanno studiando il da farsi, soprattutto in vista della conferenza stampa di fine anno che si terrà domani e dove certamente i giornalisti affronteranno l’argomento con la leader.

Mes, G7, Europee e il presente: Meloni si prepara alle sfide del 2024

“In tanti lavorano come muli, danno tutto quello che hanno. Ma c’è una parte di deputati e senatori che pensa di stare in vacanza. Non hanno minimamente capito il ruolo che hanno. E fanno danni, ci fanno sembrare inaffidabili. Qui c’è gente che non ha capito il ruolo che ha pensa che basti venire in Parlamento, schiacciare un bottone e il compitino è finito e lo stipendio meritato. Beh, non è così”, uno sfogo di Meloni raccontato dal Corsera, che svela poi un altro particolare: “Raccontano che la premier sia rimasta molto male per l’assenza di tanti eletti il venerdì di fine dicembre quando, durante la festa di Atreju, parecchi hanno preferito trascinare i loro trolley verso stazioni e aeroporti e tornarsene a casa, anziché essere presenti al grande evento di partito”. Errori così gravi come quelli di Pozzolo, nei mesi che portano alle elezioni Europee, non saranno più tollerati dall’inquilina di Palazzo Chigi.