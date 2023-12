Elly Schlein: emorragia di interazioni sui social. Il leader che trionfa

23 dicembre 2023 a

Se Giorgia Meloni si conferma la regina indiscussa dei social, Elly Schlein perde consenso e deve fare i conti con un evidente crollo delle interazioni. La sfida a due, che vede protagoniste le leader donne della politica italiana, conferma il sostegno degli italiani a favore del presidente del Consiglio. Secondo l'analisi offerta da Arcadia, infatti, la segretaria del Partito Democratico ha avuto, in termini di supporto e di interesse, un'emorragia equivalente a 1,5 milioni. Nonostante la leader del Pd sia, da sempre, colei che dà voce ai proclami gender e femministi, molto popolari sui social, non ha catalizzato l'attenzione dell'opinione pubblica.

Dopo i picchi registrati a marzo, dunque, Elly Schlein non ha mantenuto il livello di consenso ottenuto e, anzi, ha perso la base su cui fare leva per le sue prossime battaglie politiche. Il dettaglio che salta all'occhio è che, nella crescita dei follower, c'è stato un importante ridimensionamento per la segretaria del Pd. Nelle classifiche di X, Facebook, TikTok e Instagram a dominare è Giorgia Meloni, che in 6 mesi ha totalizzato quasi 1.3 milioni di follower complessivi, facendo il pieno su Instagram, che nel risultato finale pesa per il 50%. Nella classifica delle reaction, invece, è il vicepremier Matteo Salvini ad avere conquistato la vetta. Seguono Giuseppe Conte e Giorgia Meloni. Solamente la sesta posizione per Elly Schlein, superata da Carlo Calenda, numero uno di Azione, e da Matteo Renzi, leader di Italia Viva.