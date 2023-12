Rifiuti, chiesto un miliardo. Gava: "La sfida passa dall'impiantistica"

22 dicembre 2023 a

“La sfida dell’economia circolare passa attraverso un adeguato sistema impiantistico. Il recupero di materia, attraverso il riciclo, e il recupero di energia, tramite la termovalorizzazione, sono soluzioni non concorrenti e fondamentali per la chiusura del ciclo dei rifiuti": così si è espressa il viceministro all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica Vannia Gava nel corso del convegno ISPRA. "Da un punto di vista normativo siamo intervenuti con le semplificazioni e la revisione di alcuni importanti decreti, come l’end of waste inerti. Quindi con gli investimenti PNRR, destinati a rafforzare le infrastrutture per la raccolta differenziata e il riciclaggio, soprattutto delle filiere strategiche. A questo proposito, nell’ambito della revisione, abbiamo chiesto un ulteriore miliardo per scorrere le graduatorie”, ha aggiunto.