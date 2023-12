Pnrr, la promessa di Fitto: "Entro fine anno chiesta la quinta rata"

19 dicembre 2023 a

Pnrr, l'Italia mette il turbo. Entro la fine dell'anno l'Italia sarà già in grado di chiedere all'Europa il pagamento della quinta rata del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E sarà la prima nazione del continente a farlo. Lo dichiara con soddisfazione Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, che ha presieduto la cabina di regia. «La Cabina di regia con la puntuale verifica di tutti gli obiettivi della quinta rata all’indomani dell’approvazione definitiva del nuovo Pnrr da parte del Consiglio europeo, permetterà al Governo di dare seguito alla richiesta di pagamento entro fine anno, per proseguire nell’azione di sostegno alla crescita economica e per raggiungere, con i nuovi investimenti inseriti nel piano, gli obiettivi del potenziamento della competitività industriale, della transizione verso energie pulite e dell’indipendenza energetica dell’Italia». Lo dichiara il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, che ha presieduto a Palazzo Chigi, la cabina di regia sul Pnrr.

Quanto stabilito dalla Cabina di regia consentirà, infatti, all’Italia, spiega una nota di Palazzo Chigi, di presentare formalmente alla Commissione europea entro il 31 dicembre 2023 - unico Stato membro finora - la richiesta di pagamento della quinta rata, pari a 10,5 miliardi di euro, che nei prossimi mesi si aggiungeranno ai 16,5 miliardi di euro della quarta rata, in dirittura d’arrivo entro fine anno.