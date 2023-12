Pnrr, Meloni sfotte la sinistra: "Hanno tifato più contro il Pnrr che in coppa Davis"

13 dicembre 2023 a

La linea seguita dall’Italia sul Pnrr «sarebbe stata folle e avrebbe portato quasi l’Italia fuori dall’Europa. Questo racconto sempre francamente un po' distorto e distruttivo non tiene conto del ruolo dell’Italia e di quello che noi possiamo ottenere con un po' di pragmatismo e un po' di buon senso. Quello che noi abbiamo dimostrato è che le cose se fatte bene si possono ottenere e nonostante sono d’accordo con chi ricordava che si è tifato più perché all’Italia non venisse pagata la terza del Pnrr che alla finale di Coppa Davis, siamo riusciti ad ottenere il pagamento della terza reta del Pnrr, ad essere la prima nazione in Europa alla quale viene pagata la quarta rata del Pnrr, entro la fine di quest’anno consegneremo tutti gli obiettivi della quinta rata del Pnrr e nel contempo abbiamo revisionato il Piano». Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella sua replica al Senato in vista del prossimo Consiglio europeo.

Poi ancora il riferimento alla politica estera. «Abbiamo una strategia, capisco che possa essere una novità ma abbiamo anche una strategia che si lega con il tema Piano Mattei - ha proseguito il premier - Capisco che possa dare fastidio che l’Italia finalmente abbia una strategia di politica estera che è anche la strategia di lavorare per fare dell’Italia un hub energetico di approvvigionamento per l’Europa intera. E ci abbiamo lavorato anche con lo strumento del Pnrr che è quello che avevamo promesso che avremmo fatto».