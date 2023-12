Magistratura, la verità di Crosetto: "Preoccupato da alcune tendenze"

19 dicembre 2023 a

a

a

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, chiarisce la sua posizione sulla magistratura. «Il mio non è stato un attacco alla magistratura, di cui ho profondo rispetto - ha spiegato Crosetto in Parlamento - ma una preoccupazione di alcune tendenze che vedo emergere in modo evidente e su cui riflettere. Ascoltando alcuni congressi di alcune correnti della magistratura esiste la percezione di un attacco, ma questo è un problema che deve essere risolto perché tutti gli organi istituzionali devono operare in libertà e nessuno deve sentirsi sotto attacco. Proprio per questo alcune dichiarazioni mi hanno preoccupato». Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso dell’informativa urgente alla Camera.

Crosetto chiede riservatezza su Vannacci. Poi spegne le polemiche: "Incarico in linea"

E ancora: «Penso sia legittimo che noi ci chiediamo e definiamo, con questo Parlamento e non il governo, le regole entro le quali si confrontano, interagiscono, lavorano i poteri dello Stato: la rappresentanza appartiene alla politica - prosegue Crosetto - La rappresentanza non appartiene alla magistratura e neppure all’Esecutivo: appartiene per la Costituzione a quest’aula e a quella del Senato, appartiene al Parlamento».