Giorgia Meloni ha l'influenza, annullati tutti gli impegni istituzionali

Giorgia Meloni dà forfait. Il premier è stato messo a letto da una forma influenzale e martedì 19 dicembre non potrà tenere fede agli impegni di lavoro istituzionali che erano stati già programmati. A causa di uno stato influenzale, sono annullati gli impegni del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. previsti per martedì 19 dicembre. Così una nota di Palazzo Chigi.

Intanto ha preso il via a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri. All’esame del Cdm il seguente ordine del giorno: Schema di disegno di legge Delega per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e misure in materia farmaceutica e sanitaria e di autorizzazioni di polizia - esame definitivo (presidenza - pubblica amministrazione - riforme istituzionali e semplificazione normativa - disabilità - salute - interno - turismo); schema di disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008 (affari esteri e cooperazione internazionale); schema di disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi, fatta a Londra il 13 febbraio 2004 (affari esteri e cooperazione internazionale); schema di decreto legislativo: Semplificazione dei controlli sulle attività economiche in attuazione della delega al Governo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118 - esame preliminare (pubblica amministrazione - imprese e made in italy - economia e finanze); schema di decreto legislativo: Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche - esame preliminare (affari europei, sud, politiche di coesione e pnrr - imprese e made in italy); schema di decreto legislativo: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi (Tusmav) - esame preliminare (affari europei, sud, politiche di coesione e pnrr - imprese e made in italy).