Atreju, Abascal (Vox) loda Meloni: “Orgoglio italiano, l'Europa ne aveva bisogno”

17 dicembre 2023 a

Il leader di Vox, Santiago Abascal, è salito sul palco di Atreju, accolto dagli applausi dei presenti. Abascal è arrivato ieri alla kermesse di Fratelli d'Italia che si sta svolgendo nei giardini di Castel Sant'Angelo, a Roma. La sua presenza è stata contestata da esponenti della sinistra, dopo le dichiarazioni rilasciate a Clarin. Nell'intervista al quotidiano argentino Abascal aveva affermato che sarebbe arrivato un momento in cui il popolo spagnolo avrebbe voluto "appendere per i piedi" il premier Pedro Sanchez. In una successiva intervista a Telecinco, Abascal ha affermato di non aver fatto "alcun tipo di minaccia" a Sanchez ma di aver "utilizzato un'espressione colloquiale", propria del “castigliano" e che dunque non aveva "nulla di cui scusarsi".

"Bentornato all'orgoglio italiano, l'Europa ne aveva bisogno”, le parole in italiano del leader di Vox per aprire il suo intervento sul palco di Atreju. Questo il resto delle parole al miele per Giorgia Meloni: “Grazie a Giorgia per il suo esempio, per il suo lavoro e soprattutto per la sua amicizia in tempi tanto difficili per la Spagna. Noi non lo dimenticheremo. Ringrazio poi Fratelli d’Italia per questa storia interminabile di lotta, speranza ed entusiasmo. Oggi tutte le strade d'Europa portano a Roma, oggi guardano a Roma tutte le speranze di un cambio di rotta in Europa. Radici, famiglia e patria, è quello di cui abbiamo bisogno e necessitiamo anche della libertà per proclamarlo e di non avere vergogna nel difenderlo. Meloni e Fratelli d'Italia hanno dimostrato che il futuro non è scritto che le sconfitte non sono inevitabili e che non sono permanenti”.

Abascal è infine ritornato sulle sue parole su Sanchez, accusando la sinistra per le polemiche: “Questa settimana in Spagna la sinistra mediatica e politica ha manipolato le mie parole su Sanchez per linciarmi sulla pubblica piazza, questa manipolazione è arrivata fino in Italia e voglio dire che non auguro a nessuno, neanche a un corrotto e a un traditore di essere appeso per i piedi. L’appendere qualcuno per i piedi lo reputo ripugnante ogni volta che è accaduto nella storia. Ciò è qualcosa che piace agli altri che non rispettano la vita umana. La sinistra - l’attacco del leader spagnolo - sempre manipolerà le nostre parole e sempre mentirà sulle nostre intenzioni e sempre occulterà le nostre verità. Per evitare che trionfino le manipolazioni è importante riunirci e parlarci direttamente”.