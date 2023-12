Atreju, Calenda infilza Stampa e Repubblica: “Da quando ho parlato di Stellantis...”

16 dicembre 2023 a

«Questa sala non abbaia né tantomeno morde ma rispetta, anzi è esaltata, dalle differenze». Sono queste le parole con cui il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha sollecitato la platea di Atreju ad accogliere e poi a fare un applauso a Carlo Calenda, senatore e presidente di Azione, che ha partecipato con Urso al panel «Made in Italy: il valore dell’eccellenza». «Augurerei alla sinistra italiana di avere un leader come Calenda» ha detto Urso, subito rimbeccato dal leader di Azione: «Io invece non mi augurerei di esserlo, io sono un repubblicano alla Lincoln, ma se volete divertirvi ancora con destra e sinistra continuate pure».

Dopo gli iniziali convenevoli Calenda ha preso la parola, con un’accusa che colpisce dritta al cuore la stampa di sinistra: «Da quando ho parlato del caso Stellantis non ho più interviste su Stampa e Repubblica. E non è un caso. Sono gli stessi giornali che per 30 anni hanno fatto la battaglia contro Berlusconi e il suo conflitto di interessi quando invece Berlusconi non ha mai impedito a un suo avversario politico di andare nelle sue tv». E a seguito di tali dichiarazioni ha ricevuto un caloroso applauso dalla platea di Atreju.