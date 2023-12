Corte Costituzionale, Augusto Barbera eletto presidente

12 dicembre 2023 a

Augusto Barbera è il nuovo presidente della Corte Costituzionale. Succede a Silvana Sciarra, cessata dal mandato lo scorso 11 novembre. In Camera di Consiglio Barbera, che era presidente facente funzioni dopo che Sciarra ha lasciato la Corte, è stato eletto all’unanimità con 13 voti e una scheda bianca (la sua). La Consulta si compone di 15 giudici, ma al momento il Plenum non è al completo per la "fumata nera" del Parlamento sul componente che deve sostituire Sciarra. Come primo atto, il neo-presidente ha nominato vice presidenti i giudici Franco Modugno, Giovanni Amoroso e Giulio Prosperetti.

Barbera, nato ad Aidone in provincia di Enna il 25 giugno 1938, è stato eletto Giudice della Corte costituzionale dal Parlamento, il 16 dicembre 2015. Ha giurato il successivo 19 dicembre 2015. Professore emerito di Diritto costituzionale presso l’Università di Bologna dov'è stato professore ordinario fino al 2010. Ha in precedenza insegnato presso le università di Catania e Ferrara. Deputato dal 1976 al 1994, eletto nelle fila prima del Pci e poi del Pds, è stato presidente della Commissione per le questioni regionali, vicepresidente della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali e nel 1993 ministro per i rapporti con il Parlamento nel Governo Ciampi. Nel 2015 è stato eletto dal Parlamento Giudice della Corte Costituzionale. Barbera terminerà il suo mandato tra circa 1 anno.