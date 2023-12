Governo, incontro Salvini-Meloni a Palazzo Chigi. Cosa trapela

06 dicembre 2023 a

Incontro strategico tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini a Palazzo Chigi. La riunione, focalizzata sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si è svolta questa mattina in una clima che, come sempre è accaduto tra i due alleati, è stato amichevole. Meloni e Salvini hanno trascorso un'ora nell'ufficio del premier, mantenendo un clima cordiale come consuetudine. L'incontro è stato un'opportunità per effettuare un'analisi dettagliata della situazione politica: oggi il presidente del Consiglio ha esposto le sue visioni a Rtl102.5, mentre il ministro delle Infrastrutture ha optato per una lettera al Corriere della Sera.

Durante la conversazione, i leader di Fratelli d’Italia e Lega hanno discusso i principali dossier in agenda, riaffermando la totale coerenza nel perseguire gli obiettivi delineati nel programma elettorale, che ha portato il centrodestra al governo dopo le elezioni del settembre 2022. L'ambizione condivisa è quella di confermare tale fiducia elettorale, puntando alla vittoria nelle prossime elezioni politiche al termine naturale della legislatura. Il governo si compatta e respinge ogni tipo di critica.