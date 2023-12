Discobolo, Sangiuliano contro la proposta sul Discobolo: "Richiesta irricevibile"

03 dicembre 2023 a

«La richiesta della Gliptoteca di Monaco di riavere il Discobolo Lancellotti è assurda quanto irricevibile. Era vincolato e fu esportato illecitamente per effetto di un patto scellerato tra nazisti e fascisti. Grazie agli americani per avercelo restituito». Lo ribadisce su X il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

«In Italia siamo a un tale livello di polemica politica che sui social c’è qualcuno che pur di attaccare il ministro del Governo Meloni è dalla parte di Hitler. Siamo arrivati ​​a questo, che sono filo hitleriani pur di attaccare un governo di centrodestra». Lo ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano alla prima giornata de Il Riformista in corso a Napoli, in riferimento al caso del Discobolo Lancellotti. La statua del discobolo Lancellotti, ha spiegato il ministro, «fu secondo me in maniera fraudolenta acquisita da Hitler, che ha pagato ma la famiglia fu costretta a cedere. Poi è finito in Germania e poi per fortuna gli americani nel 1948 insieme ad altri beni l’hanno riportato in Italia. Adesso un oscuro direttore del museo che non conosco della Baviera chiede la restituzione del discobolo Lancellotti. Io ho detto che dovrà passare sul mio cadavere».