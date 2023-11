Mario Draghi torna in campo: "Ipotesi rovente", a quale ruolo politico punta

30 novembre 2023 a

Altro che "nonno al servizio delle istituzioni" come si definì da premier, ormai due anni fa. Mario Draghi è in procinto di tornare sulla scena politica. L'ex premier alla presentazione dell’ultimo libro di Aldo Cazzullo ha "indirettamente confermato le voci degli ultimi mesi: il ritorno sembra dietro l’angolo", si legge in un retroscena pubblicato sul sito di Nicola Porro che unisce i puntini del futuro di SuperMario. Il primo indizio è proprio l'intervento all'evento el giornalista del Corriere della sera, un discorso "a tinte europeiste, politica allo stato puro" in cui Draghi accuratamente ha evitato i "temi di politica interna – dall’immigrazione al patriarcato", concentrandosi sui temi europei.

“L’Europa sta vivendo un momento critico e speriamo che ci tengano uniti quei valori fondanti che ci hanno messo insieme", ha detto tra l'altro l'ex premier che spiega come "bisogna reinventarsi un modo di crescere ma per fare questo occorre diventare Stato". Altro puntino da unire è la collaborazione con la Commissione di Ursula von der Leyen per l’analisi sulla competitiva dell’Ue. Improbabile che sarà l'ultimo impegno dell'ex presidente della Bce che viene da una cocente delusione, la mancata elezione a presidente della Repubblica. "Un desiderio enorme, quello del Quirinale, sfumato per qualche veto da destra a sinistra. Ma il 76enne non è destinato alla pensione", si legge nell'analisi che delinea i profili del prossimo, possibile impegno istituzionale.

"L’ex premier non si autocandiderà a nulla. Ma ogni sua scelta è calcolata" e "le sue mosse non sono casuali", come "il viaggio negli Stati Uniti e le sue esternazioni" sul futuro dell’Europa. Tirando le somme, si parla del ruolo di presidente della Commissione europea dopo la fine del mandato di von der Leyen, ma "l’ipotesi più rovente", si legge sul sito di Porro, "è quella della presidenza del Consiglio europeo" dopo Charles Michel, con Emmanuel Macron sponsor di peso.