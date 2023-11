Licia Ronzulli vicepresidente del Senato: "Un'avventura stimolante"

23 novembre 2023 a

La senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli è stata eletta nuova vicepresidente del Senato. Ronzulli ha ottenuto 102 voti, le schede bianche sono state 50, 5 quelle nulle. «Ha inizio un’altra stimolante avventura. Sono chiamata a nuove importanti responsabilità istituzionali», dice Licia Ronzulli dopo l’elezione a vicepresidente del Senato.

Cambiamenti in casa Forza Italia: che fine fa Ronzulli, aria nuova in Senato

«Ringrazio il segretario Tajani - riprende la senatrice di Forza Italia - per avermi indicata come vicepresidente del Senato e il sostegno dei senatori di Forza Italia e della maggioranza, oltre che quello dei colleghi dell’opposizione per aver partecipato al voto». «Onorerò questo nuovo incarico con impegno, passione e dedizione. Ringrazio i senatori di Forza Italia che, in questo anno, mi sono stati a fianco, non mancando mai di farmi sentire il loro appoggio e auguro buon lavoro al nuovo capogruppo Maurizio Gasparri», conclude Ronzulli.