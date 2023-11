Migranti irregolari, Piantedosi annuncia la stretta: "Pena fino a 6 anni"

16 novembre 2023 a

Migranti irregolari, arriva la stretta di Matteo Piantedosi. Abbiamo previsto «un inasprimento della pena per chi istiga alla disobbedienza in materia di ordine pubblico se il fatto è commesso all’interno di un istituto penitenziario», l’introduzione del «reato di rivolta in istituto penitenziario» e l’introduzione di «rivolta organizzata all’interno della struttura di trattenimento per migranti irregolari». L'ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri del 16 novembre. Si tratta di strutture diverse dagli istituti penitenziari, ha spiegato, ma che «hanno in qualche modo ambienti assimilabili».

Viene quindi introdotta, aggiunge, «la pena da 1 a 6 anni per condotte analoghe a quelle della rivolta nell’istituto penitenziario anche per condotte commesse nelle strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti». «Non vuole essere una misura manifesto ma spesso si sono registrate situazioni che hanno messo addirittura a repentaglio» la vita degli stessi ospiti di questi centri, ha detto.