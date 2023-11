Indagine Ue sul caro voli: "Governo Meloni apripista in Europa"

16 novembre 2023 a

Come dimostrato dalle parole del Commissario europeo ai trasporti Adina Vălean, intervenuto sulle anomalie che si sono verificate sui prezzi e sulle tariffe per i voli in Europa che, nell'estate 2023 hanno raggiunto cifre medie tra il 20 e il 30% più alte rispetto al 2019 quando il prezzo del carburante scendeva e il prezzo dei biglietti aerei cresceva, i funzionari dell'Unione europea stanno indagando ed esaminando i dettagli su cosa sta succedendo esattamente nel mercato e perché. Allo stesso tempo l'Antitrust ha avviato un'indagine sugli algoritmi di prezzo utilizzati dalle compagnie aeree sulle rotte di collegamento tra la Penisola e le isole con l'obiettivo di verificare se gli algoritmi possano portare a speculazioni che danneggino i consumatori.

Il caro voli sta distruggendo le connessioni europee e l'Ue apre un'indagine sui prezzi

Ancora una volta il governo Meloni, grazie alle misure introdotte nel dl Asset, recentemente approvate dal Parlamento, dimostra attenzione e tutela nei confronti dei cittadini, di quegli utenti che nelle isole non hanno alternative di mercato, degli operatori che hanno bisogno di una trasparenza per poter agire al meglio. Conferma attenzione nei confronti degli italiani tutti non solo quello dei monopoli e l'indagine avviata dall'Antitrust ne rappresenta la prima applicazione concreta. Il MIMIT grazie al ministro Urso ha centrato l'obiettivo. Ma non solo. Non è la prima volta che l'Italia, in un anno di governo Meloni, faccia anche da apripista in Europa, acquisendo giorno dopo giorno quel ruolo centrale e di forza che mancava da tempo e che merita. Il governo Meloni ha riportato l'Italia ad avere il ruolo di protagonista in Europa". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia Alessia Ambrosi.