Premierato, Giorgia Meloni lancia la sfida: "Se necessario referendum"

Riforma costituzionale all'ordine del giorno. Il premier Meloni ha lanciato la sua sfida al miglioramento del Paese. Passo fondamentale sarà la riforma del premierato: l'elezione diretta del Presidente del Consiglio garantirà all'Italia una maggiore stabilità dei suoi governi. «In questi 75 anni sono cambiati i protagonisti, le leggi elettorali, i partiti, però l’instabilità è rimasta sempre la stessa. L’unica cosa che non è mai cambiata è la base del sistema, cioè la Costituzione, ed è qui che ora abbiamo avuto il coraggio di intervenire, per questo abbiamo varato la riforma costituzionale».

Poi il riferimento alle modalità con cui approvare la stessa riforma. Su questa riforma «noi cercheremo il consenso ampio necessario in Parlamento ma se non sarà possibile saranno gli italiani a doversi esprimere con un referendum. Dunque sarete anche voi a dirci se volete mettere fine alla stagione dei giochi di palazzo, dei ribaltoni, delle maggioranze arcobaleno, dei governi tecnici, dei governi che durano 1 anno e mezzo e portare l’Italia nella Terza Repubblica. Io sono convinta che gli italiani non si faranno scappare questa occasione, di realizzare la madre di tutte le riforme e da cui dipende la possibilità di realizzare anche tutte le altre». Così la premier Giorgia Meloni intervenendo all’assemblea nazionale della Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa.