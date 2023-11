Premierato, Fratoianni e la valanga di rancore su Meloni e i “pieni poteri”

04 novembre 2023 a

Le solite parole cariche di risentimento da parte della sinistra nei confronti dell’ultima riforma progettata dal governo di centrodestra. Ad attaccare Giorgia Meloni è il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra: “Sono certo che milioni di italiani si sarebbero aspettati la stessa velocità e la stessa determinazione del governo e della presidente del Consiglio Meloni per affrontare la povertà in aumento, gli stipendi che arretrano e le liste d’attesa sanitarie che esplodono. E invece no, la vera urgenza di Meloni è il presidenzialismo, svuotare le competenze del Presidente della Repubblica e del Parlamento, per offrire al capo del governo una riedizione dei ’pieni poteri’ di Matteo Salvini”.

“Insomma - attacca il leader di SI - è il Papeete di Giorgia, senza mojito. Non passeranno, perché la Costituzione va attuata non demolita”. Ieri il Consiglio dei ministri, con buona pace di Fratoianni e compagni, ha approvato all'unanimità il disegno di legge sulle riforme costituzionali, pronto ad andare in Parlamento.