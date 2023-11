Occupazione in Italia, Giorgia Meloni esulta per i dati Istat

04 novembre 2023 a

a

a

Occupazione in Italia, i dati Istat delineano una situazione positiva per il nostro Paese. Secondo le rilevazioni, l'occupazione in Italia sta registrando numeri in crescita che parlano chiaro: nell'ultimo anno i posti di lavoro sono cresciuti di oltre mezzo milione di unità. Incremento importante per quanto riguarda i numeri dell'occupazione femminile.

​

Gli ultimi dati ISTAT dicono che l’occupazione in Italia continua a crescere. Nell’ultimo anno, da quando c’è questo Governo, ci sono oltre mezzo milione di posti di lavoro in più, in grandissima parte con contratti stabili. È stato raggiunto il record di occupati dal 1977 a… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 4, 2023

«Gli ultimi dati Istat dicono che l’occupazione in Italia continua a crescere - ha scritto Meloni sui social - Nell’ultimo anno, da quando c’è questo Governo, ci sono oltre mezzo milione di posti di lavoro in più, in grandissima parte con contratti stabili. È stato raggiunto il record di occupati dal 1977 a oggi, con un importante incremento del lavoro femminile e dei contratti a tempo indeterminato. Segno di una Nazione che punta sul "lavoro di cittadinanza", lasciandosi alle spalle le fallimentari ricette del passato».