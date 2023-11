Tomaso Montanari "pronto ad accettare": il progetto con Conte a Firenze

04 novembre 2023 a

Il Movimento 5 Stelle vorrebbe Tomaso Montanari come sindaco della città di Firenze. Sebbene quest'indiscrezione non sia del tutto nuova, Repubblica ha scelto di rilanciarla. Stando a quanto si apprende, il rettore dell’Università per stranieri di Siena, divenuto una star televisiva grazie a La7 che lo ha lanciato come paladino della propaganda anti-Meloni e come sostenitore di posizioni di estrema sinistra, starebbe pensando di accettare la proposta di Giuseppe Conte e di candidarsi quindi per diventare il primo cittadino del capoluogo toscano.

Secondo quanto riporta il quotidiano, però, Montanari, nonostante il lungo corteggiamento del leader pentastellato, vorrebbe anche l'appoggio del Partito Democratico di Elly Schlein. L'obiettivo sarebbe dunque quello di essere non solo una candidatura di partito, con il timbro dei Cinquestelle, ma una figura condivisa e sostenuta da tutto il campo largo. Intanto la segretaria dem sarebbe ancora incerta sul nome da proporre per la successione a Dario Nardella, che termina i due mandati e sarebbe pronto a candidarsi alle elezioni europee.