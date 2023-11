“Salvini deve morire”. La scritta choc a Milano: idioti da punire

02 novembre 2023 a

Non si fermano gli eccessi e le forme di minaccia verbale. Negli ultimi giorni sono tantissimi gli episodi di odio registrati in Italia e stavolta la vittima è il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. A pubblicare la foto della scritta ingiuriosa nei suoi confronti è lo stesso leader della Lega. “Salvini deve morire”, il messaggio choc comparso sui muri di Milano, con la firma di una delle baby-gang che da mesi semina il panico nel capoluogo della Lombardia.

Il segretario del Carroccio non si fa però intimidire: “Sabato - ha scritto su Facebook - manifesteremo a Milano per difendere i valori dell’Occidente e censurare qualsiasi forma di violenza e antisemitismo. Chi pensa di spaventarci, come qualche baby-gang che mi ha minacciato di morte imbrattando un palazzo nella mia città, si sbaglia di grosso. Mi dispiace per i proprietari dell’immobile, spero che gli idioti vengano identificati e puniti facendo ripulire le scritte. Avanti, senza paura e col sorriso”. Salvini non si ferma e va avanti per la sua strada insieme a tutto il resto del centrodestra.