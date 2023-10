Manovra, il segnale di Sbarra al governo: “Servono miglioramenti sulle pensioni”

28 ottobre 2023 a

Dalla Cisl arriva un segnale al governo. Mentre continuano a circolare in questi giorni bozze della Manovra il segretario generale della sigla sindacale, Luigi Sbarra, ha fatto un invito a Giorgia Meloni a rivedere in particolare il tema delle pensioni: “Noi giudicheremo la Manovra in maniera seria e responsabile. Ma il governo sulle pensioni è ancora in tempo di migliorare le misure annunciate in queste ore con le ultime bozze. Si assicuri la piena indicizzazione delle pensioni, si investa sulla previdenza dei giovani e delle donne, si rafforzino le flessibilità in uscita dal mercato del lavoro, si incentivi l’adesione alla previdenza complementare. È sbagliato ridurre aliquote e rendimenti per i pensionati pubblici”.

“Sono - ha detto ancora Sbarra - ore decisive in cui chiediamo al governo di essere coerente con gli affidamenti sociali dando, con opportuni interventi e pur nella ristrettezza delle dotazioni, un convinto impianto sociale al Ddl Bilancio. In caso contrario incasserà su queste materie la netta contrarietà della Cisl. E di certo non staremo con le mani in mano".