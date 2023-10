Bruxelles, Meloni smaschera Hamas: "Un bluff, non c'entra con la causa palestinese"

26 ottobre 2023 a

"Io continuo a ritenere che una delle cose più efficaci che si possono fare per aiutare la de-escalation è dire o svelare un bluff che, secondo me, Hamas porta avanti e cioè quello di aver fatto le cose atroci che ha fatto per difendere la causa palestinese. Io credo che non c'entri assolutamente niente Hamas con la causa palestinese e credo che sia giusto trovare un modo per raccontarlo". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al suo arrivo al Consiglio europeo a Bruxelles.

Anche le tensioni tra Serbia e Kosovo sono state oggetto di discussione. "Poco fa eravamo impegnati sulla soluzione di un altro attualmente scenario critico che è quello tra Serbia e Kosovo. Stiamo cercando di trovare una soluzione sulla base chiaramente di un lavoro molto lungo che è stato fatto particolarmente da Italia, Francia, Germania e dall'Unione europea. Stiamo cercando di fare i passi avanti, abbiamo chiesto a entrambi i leader di fare dei passi in avanti rispetto all'interpretazione dei documenti e degli accordi che insieme sono stati redatti negli scorsi anni negli scorsi mesi", ha affermato il premier.

Non poteva poi non essere affrontato il tema dell'emergenza migranti, per il quale la leader di Fratelli d'Italia si batte da sempre. Il premier si è detta "soddisfatta della lettera della Presidente von der Leyen". "Per me è molto significativo perché, come sapete, io ho detto in passato che l'Unione europea secondo me aveva fatto una 'inversione a U', un grande cambio di passo sulla lettura delle politiche migratorie, ma che adesso bisogna andare nel concreto", ha dichiarato Meloni. "Quello che la presidente von der Leyen ha dimostrato con la lettera di ieri è che l'Unione europea intende andare avanti concretamente. Quindi credo sia importante se anche prima dei consigli europei si faccia sempre stato di questo lavoro perché eventualmente il Consiglio può, dove ci dovessero essere rallentamenti o problemi, si può su quello investire di più. Vuol dire che il tema non è più un tema di visione che sta in capo al Consiglio, ma è un tema di fatti che sta in capo alla Commissione", ha spiegato.