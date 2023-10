Finanziaria, manovra verso i 25 miliardi. Tajani tratta sulle pensioini minime

15 ottobre 2023 a

Alla fine potrebbe arrivare a 24 o addirittura 25 miliardi di euro la manovra che il Consiglio dei ministri si appresta a varare lunedì 16 ottobre. La riunione è convocata a Palazzo Chigi alle 9,30, ma la partita sembra ancora aperta su alcune poste, a partire dal tema pensioni su cui Forza Italia continua a insistere per portare a casa un aumento degli assegni minimi. Vengono dati come certi circa 23 miliardi, di cui 15 per il taglio del cuneo fiscale, prorogato per tutto il 2024, e per la rimodulazione Irpef con l’accorpamento dei primi due scaglioni in un’unica aliquota fissata al 23%. Uno stanziamento pari a 3 miliardi dovrebbe essere destinato alla Sanità mentre 5 miliardi vanno ai rinnovi dei contratti della pubblica amministrazione, insieme a una rosa di misure per la famiglia e la natalità. È una cifra che però sembra destinata a salire. La manovra «sarà di circa 23-24 miliardi e avrà come obiettivo principale quello di aiutare chi è in difficoltà. Confermeremo il taglio del cuneo fiscale per tutto il 2024» e «faremo di tutto per medici e infermieri con il rinnovo del contratto e per detassare chi può aiutarci a tagliare le liste d'attesa», spiega il vicepremier Antonio Tajani, dicendosi sicuro che la legge di Bilancio «porterà anche un qualche aumento delle pensioni, ci sarà qualche rivalutazione delle minime soprattutto».

"Manovra da 23 miliardi": Meloni anticipa le cifre, aiuti a famiglie e imprese

La premier Giorgia Meloni aveva rivendicato una manovra focalizzata «sulla lotta all’inflazione, sulla necessità di aiutare famiglie e imprese. Ci concentriamo sulle cose serie e importanti, che sono imprese, lavoro, redditi e famiglie. Non ci sono risorse da sperperare e soldi da buttare in cose senza senso». Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ribadisce che «la legge di Bilancio è fatta di serietà e di un’impostazione che permette oggi di seminare l’Italia del domani». Il senso è che «abbiamo messo in campo tutto quello che potevamo, per quanto riguarda le risorse, in un momento così difficile anche a livello internazionale, che ci convince che bisogna essere prudenti e responsabili», aggiunge il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, osservando che «l’Italia va avanti meglio di altri Paesi europei». L’opposizione, però, resta all’attacco. «È vero che la coperta è corta, ma è altrettanto vero che la coperta l’ha voluta accorciare il governo Meloni, che anziché discutere di come contrastiamo l’evasione fiscale, ha discusso di 14 condoni e stavano litigando sul 15esimo, perché loro lavorano così, per mance corporative che non producono maggiore equità fiscale», accusa la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, mentre il segretario di Più Europa Riccardo Magi parla di una manovra «depressiva e deprimente: non solo non ha nulla per crescita, produttività e concorrenza ma aumenta il debito pubblico scaricandolo sulle prossime generazioni. Un macigno sul futuro dei nostri giovani».