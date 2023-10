Migranti, la stampa tedesca elogia il governo: "Berlino sbatte contro il granito di Roma"

04 ottobre 2023 a

L’accordo raggiunto tra i 27 paesi membri dell’Unione europea su un testo chiave per la politica migratoria è motivo di "soddisfazione per l’Italia", in quanto "è stato ritirato l’emendamento della Germania ed è passata la posizione italiana". Così fonti di Palazzo Chigi, che evidenziano come l’ intesa sia stata trovata grazie "ad una trattativa ad alti livelli". Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha affidato a X un commento entusiasta: “Svolta storica”. “L'accordo sul regolamento delle crisi come parte della riforma europea dell'asilo è una buona notizia. La riforma limiterà efficacemente l'immigrazione irregolare in Europa e alleggerirà in modo duraturo l'onere di Stati come la Germania”, ha scritto sui social. Ora, a commentare la soluzione accettata dalla Germania che ha permesso di raggiungere l'accordo sul regolamento per la gestione delle crisi del Patto dell'Unione europea su migrazione e asilo è anche il quotidiano tedesco "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Berlino "è andata a sbattere contro il granito" di Roma con l'accordo sulla riforma del Sistema comune di asilo europeo (Ceas), scrive il giornale. L'esecutivo guidato dalla leader di Fratelli d'Italia (FdI) è riuscito a far passare una riforma del Ceas con il meccanismo per la gestione delle crisi migratorie che si applica anche quando le operazioni di salvataggio dei profughi, condotte dalle organizzazioni non governative nel Mar Mediterraneo, "promuovono ondate di migranti". Il governo tedesco finanzia tali interventi e intendeva sottrarre le attività delle Ong all'applicazione delle norme anticrisi del Ceas. Tuttavia, diversi Stati dell'Ue, "felici che in Italia sia al potere Meloni" e non l'ex cancelliera tedesca Angela Merkel, "hanno sostenuto Roma".