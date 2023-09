Superbonus, Meloni smaschera Conte: ecco "la realtà del gratuitamente"

17 settembre 2023 a

a

a

Il Superbonus pesa sulle casse dello Stato ed è un danno per tutti gli italiani. Sul tema è intervenuta Giorgia Meloni, intervistata da Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio. "Un politico che dice che una cosa che fa lo Stato è gratuita è un politico che non sa di che cosa parla,,. ed è grave, o è un politico che mente, ed è gravissimo", ha esordito il premier, ospite su Rete 4. "Lo Stato italiano spende soldi degli italiani quando li mette da una parte o li mette dall’altra, quindi non c’è nessuna cosa che lo Stato italiano faccia gratuitamente", ha continuato.

Video su questo argomento Meloni: "Fermare partenze illegali unico modo per affrontare seriamente problema"

La misura è frutto di un'idea dell'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. E proprio al leader del Movimento 5 stelle Meloni ha fatto riferimento: "E quello che è stato fatto con il Superbonus, per consentire a Giuseppe Conte di fare la campagna elettorale dicendo che gratuitamente potevi efficientare casa tua, è un buco di 140 miliardi di euro a fronte di una valutazione molto inferiore che era stata fatta e non li ha pagati Giuseppe Conte, perché non si è assunto la responsabilità di dire dove andavano presi quei soldi che sono serviti a efficientare meno del 4 per cento del patrimonio immobiliare italiano, prevalentemente seconde case, case di pregio, persino castelli".

Giorgia Meloni donna sola al comando, l'ascesa del premier

"E questi soldi sono stati pagati da qualsiasi italiano, duemila euro a testa, persino dagli italiani che una casa non ce l’hanno, dai percettori del reddito di cittadinanza, dai neonati. Oggi le risorse che debbo mettere sul Superbonus le devo togliere da qualche altra parte, da cose che sarebbe stato più importante fare con quelle risorse. Stiamo cercando le soluzioni e ci ritroviamo a fare una legge di Bilancio che anche quest’anno ha un importante macigno che è dato dal Superbonus e questa è la realtà del gratuitamente", ha chiosato il presidente del Consiglio.