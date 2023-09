Annunziata si ricicla nel Pd per le Europee: le scelte di Schlein per le liste

02 settembre 2023 a

Il futuro in politica sembrava scontato sin dal momento del suo addio alla Rai, ma ora la nuova carriera di Lucia Annunziata sta realmente prendendo forma. La giornalista ed ex conduttrice di Mezz’ora in più su Rai3, secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, sarà quasi sicuramente la capolista per il collegio del Sud in casa Pd, una scelta diretta della segretaria Elly Schlein. “Annunziata è uno dei profili in grado di catalizzare molte preferenze. Il collegio del Sud, fondamentale per i dem, è abbastanza affollato, ma se il Pd arrivasse al 22-23% (nel 2019 prese il 22,7) i posti sarebbero garantiti anche per candidati come lo schleiniano Sandro Ruotolo e l’uscente Pina Picierno, che arriverebbe al terzo mandato” la ricostruzione del quotidiano.

Anche al Centro la capolista dovrebbe essere una donna, con l’investitura di Marta Bonafoni, fedelissima di Schlein e coordinatrice della segretaria. Nello stesso collegio è pronta la candidatura di Laura Boldrini. Il secondo in lista, vista l’alternanza uomo-donna, è un ruolo che Nicola Zingaretti chiede per sé, visto che “aspira a diventare il prossimo capogruppo dei Socialisti democratici a Bruxelles”. Tra gli altri nomi di spicco ci sono poi Dario Nardella, attuale sindaco di Firenze, e Camilla Laureti, subentrata a David Sassoli.

Pure nel Nord-Ovest si va verso una donna capolista: Chiara Gribaudo, vicesegretaria del Pd profondamente legata a Schlein. In pista anche Giorgio Gori, Pierfrancesco Maran, Irene Tinagli e Brando Benifei. Da sciogliere il nodo del Nord-Est, con Stefano Bonaccini che non ha ancora preso una decisione sull’addio alla Regione Emilia-Romagna (il mandato scade nel 2025).