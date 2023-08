Meloni-Schlein, scontro sui migranti: "Reato di solidarietà? Applichiamo la legge"

23 agosto 2023 a

Botta e risposta sul tema dell'immigrazione tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein. La dem attacca con una nota : "Ricevere una multa e un fermo amministrativo per aver salvato più vite umane di quelle 'autorizzate': il decreto del governo Meloni costituisce il reato di solidarietà", afferma sui provvedimenti presi dal Viminale contro le Ong. "È quello che è accaduto a Open Arms – spiega Schlein - per aver soccorso alcune imbarcazioni in difficoltà durante la navigazione verso il porto di sbarco assegnato a Carrara (il più lontano possibile per crudeltà), per un precedente salvataggio. È quello che sta succedendo anche alla nave di Sea-Eye a Salerno, multa e fermo per venti giorni". E domanda alla premier: “Quelle persone in pericolo andavano forse abbandonate in mare?”.

Accuse rispedite al mittente da Meloni: "Reato di solidarietà? Facciamo applicare leggi e principi che esistono da sempre in ogni Stato: non è consentito agevolare l'immigrazione illegale e favorire, direttamente o indirettamente, la tratta di esseri umani". "Solidarietà è fermare i viaggi della speranza e le morti in mare. Perché contribuire ad arricchire chi organizza la tratta degli esseri umani non ha nulla a che fare con le parole solidarietà e umanità", aggiunge Meloni sui social.