Banche, “polemiche inutili”. La strategia del governo premiata dalla Borsa

Un boomerang la tassazione degli extraprofitti delle banche? Non è affatto così secondo la Lega. «Borsa che sale e spread che scende. Dopo qualche polemica inutile, la scelta di destinare a lavoratori e famiglie una piccola parte dei guadagni miliardari delle banche viene premiata non solo dalla stragrande maggioranza dei cittadini, ma anche da imprese e mercati», le parole sui profili del Carroccio nel commentare la chiusura di Piazza Affari tornata col segno più dopo le perdite della vigilia in seguito al tonfo dei bancari che hanno risentito dell’annuncio governativo di un tassazione sugli extraprofitti.

Il tema è stato analizzato pure dal vicepremier Matteo Salvini, che ha inoltre commentato il sondaggio di Lab21.01 per Affaritaliani.it secondo il quale il 91,6% degli italiani è favorevole alla tassazione sugli extraprofitti delle banche: «Aumentano benzina e carrello della spesa, aumentano di miliardi i profitti delle banche ma gli interessi dati dagli istituti di credito ai risparmiatori sui conti correnti rimangono bassissimi. Visto che vogliamo continuare ad aumentare gli stipendi e le pensioni più basse, come abbiamo deciso a maggio e come si vede in milioni di buste paga già dal mese di luglio, una piccola parte di questi guadagni miliardari delle banche servirà - chiude Salvini - ad aiutare le famiglie a pagare le rate dei mutui, e a tagliare le tasse a vantaggio di lavoratori e imprese».