Zaki e gli altri, Schlein fa scouting per le Europee: nomi clamorosi

07 agosto 2023 a

a

a

Elly Schlein fa scouting in vista delle elezioni europee. E non c'è solo Patrick Zaki nei radar della leader del Partito democratico, anche perché su una possibile candidatura dell'attivista egiziano c'è l'ostacolo della cittadinanza. E così tra i nomi papabili della segretaria resiste quello di Cecilia Strada, figlia del fondatore di Emergency Gino, spiega Libero che rilancia le sue recenti dichiarazioni a Oggi: "Ho detto più volte no, oggi potrei ripensarci". Secondo il retroscena crescono a vista d’occhio le quotazioni di Laura Boldrini per un ruolo di primo piano nelle liste dem per l'Europarlamento, ma un'"altra figura che aleggia in queste settimane è quella di Lucia Annunziata. Il nome era circolato nei giorni immediatamente successivi al suo addio alla Rai, dove per tanti anni ha condotto Mezz’ora in più su Rai 3. E potrebbe essere, il suo, l’anello di congiunzione tra due generazioni del centrosinistra italiano".

"Peggio di Saviano": l'ultima mossa di Zaki scatena Senaldi

Schlein vuole imprimere una direzione netta, tutta incentrata su femminismo, diritti e temi ambientali, in linea coi moderni canoni del neo-progressismo. Da dovrà tuttavia fare i conti con la minoranza interna a le varie correnti nella compilazione delle liste. E così incombono sempre i nomi di Stefano Bonaccini e Dario Nardella, ma spuntano anche new entry come quella di Tomaso Montanari, storico dell'arte e rettore dell'Università per stranieri di Siena, nonché paladino della sinistra nei talk show. Secondo il Corriere Fiorentino nei giorni scorsi c'è stato un incontro tra persone vicine a Schlein e lo stesso Montanari.