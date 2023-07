Conferenza di Roma, il piano di Meloni: Italia protagonista nel Mediterraneo

23 luglio 2023 a

Meloni fa il punto sulla Conferenza di Roma e i rapporti tra il nostro Paese e il Mediterraneo. «L’Italia ha le carte in regola per giocare un ruolo da protagonista nel Mediterraneo e in Africa». L'ha detto il premier Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine della Conferenza su sviluppo e migrazione di Roma. «Girando molto come ho fatto in questi mesi mi sono resa conto del ruolo fondamentale che l’Italia può giocare nel Mediterraneo con l’Africa e nel vicino Oriente. Siamo un ponte fra l’Ue, l’Africa e il Medioriente», ha aggiunto. Intanto «gli Emirati arabi uniti hanno già annunciato la donazione di 100 milioni per avviare iniziative di cooperazione dando un segnale importante di concretezza. La Conferenza di Roma ha superato le nostre aspettative. Una partecipazione straordinaria e le conclusioni che abbiamo stilato danno la dimensione di quello che noi chiamiamo "processo di Roma". L’inizio di una piattaforma strategica e inclusiva».

Poi il premier ha affrontato il discorso del mancato accordo sul grano e gli attacchi russi a Odessa. «Condanno il mancato rinnovo dell’accordo sul grano da parte della Russia. Utilizzare come arma di guerra una materia prima che sfama il mondo è un’offesa all’umanità. L’attacco alla cattedrale di Odessa per me è un attacco al cuore, a un simbolo della cristianità, di pace e ho già detto all’inviato di Zelensky che come Italia siamo pronti a fare del nostro meglio, a mettere a totale disposizione tutte le nostre maestranze e le risorse per ricostruirla». Infine la questione Regeni. «Non è archiviata, continuo a occuparmene, come ho fatto per Zaki. Credo che il risultato ottenuto con Zaki sia frutto di una posizione italiana, di rispetto verso le nazioni sovrane. È frutto di un’azione diplomatica che si fonda sul reciproco rispetto, sulla pazienza»