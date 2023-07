Udc Lazio, bufera contro Neri: "Tutti sono utili, nessuno è indispensabile"

13 luglio 2023 a

C'è aria di tempesta nell'Udc del Lazio. «Si è svolta la riunione del coordinamento regionale dell’ Udc della Regione Lazio alla presenza del neo commissario regionale Regino Brachetti e del segretario nazionale Lorenzo Cesa. Si è espresso rammarico per l’assenza del consigliere regionale eletto nella lista Udc Nazareno Neri che evidentemente non rispetta gli organismi del partito che gli hanno permesso di concorrere alle elezioni e di essere eletto con 2500 preferenze su 25.500 voti presi dal partito nel Lazio». È quanto si legge in una nota diffusa dall’ufficio stampa nazionale dell’Unione di centro.

«Senza spirito polemico il nostro impegno continua convinti che tutti siano utili ma nessuno è indispensabile, soprattutto se alla base dell’impegno non vi è un autentica adesione fondata sul rispetto della comunità a cui si aderisce. Ì segretari provinciali di Latina Frosinone Viterbo e Rieti concordano nel realizzare una iniziativa pubblica, dopo la pausa estiva, per delineare una piattaforma politica regionale aperta al contributo delle organizzazioni produttive economiche e sociali, finalizzata ad offrire concretamente idee e progetti per il Lazio», conclude.