Vitalizi più alti per gli ex senatori: si torna al retributivo. I grillini insorgono

Il Consiglio di Garanzia di Palazzo Madama delibera il ripristino degli assegni tagliati fino al 2012: si torna al calcolo retributivo

Gianni Di Capua 08 luglio 2023 a

Tornano i vitalizi. La decisione del Consiglio di Garanzia del Senato, che ha deliberato il ripristino dei vitalizi tagliati per gli ex senatori, fino al 2012 ha scatenato una lunga scia di polemiche. A stabilirlo il "vecchio" organismo di Palazzo Madama, che per l’ultima volta si è riunito con la compagine in scadenza, composta dal presidente Luigi Vitali (ex senatore Fi), l’ex senatore leghista Pasquale Pepe, ora consulente di Salvini a Palazzo Chigi, la senatrice democratica Valeria Valente, l’ex senatore M5S, poi Lega e infine al Misto, Ugo Grassi e il meloniano Alberto Balboni, presidente della Commissione Affari costituzionali del Senato e componente del Consiglio. Nel voto dello scorso 5 luglio, a quanto si apprende, Vitali e Grassi avrebbero votato per il ripristino dell’assegno, contrari Balboni e Pepe, mentre la Valente si sarebbe astenuta.

Un due a due che, in forza del voto favorevole del presidente Vitali, fa pendere il giudizio finale per il sì al ripristino. Il risultato permetterà la rivalutazione dell’assegno ai senatori, tagliato in virtù della decisione del 2018 di adeguare l’importo al metodo contributivo, su cui ora si fa retro-marcia. Un risultato sul filo di lana che basta per accendere lo scontro. Da una parte c’è il M5S, che per voce del suo leader torna a cavalcare l’onda delle misure anti-casta, marchio di fabbrica del Movimento. «Il Consiglio di Garanzia del Senato, composto per quattro membri su cinque da esponenti del centrodestra e purtroppo senza nessun rappresentante dei 5 Stelle, ha ripristinato alla chetichella i vitalizi per i senatori delle passate legislature», tuona su Facebook il presidente Giuseppe Conte.

Al leader pentastellato replica il senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni: «Conte prima di parlare si informi, magari dall’ex parlamentare eletto nel 2018 nelle file del M5S, senatore Grassi. Le votazioni sono andate esattamente al contrario di quello che dice Conte. Evidentemente mente sapendo di mentire. Il mio voto è stato contrario al ripristino dei vitalizi e per correttezza non dico come hanno votato i miei colleghi. Mi limito a sottolineare che la decisione è passata con il voto decisivo del cosiddetto campo largo, cui aspira l’ex premier dei 5 Stelle. Aspetto le scuse da Conte, o devo concludere che è un bugiardo».

Dei due voti a favore del ripristino, l’attenzione torna a quello del giurista Grassi, che si è schierato con il presidente azzurro Vitali. L’ex M5S, poi leghista, infine transitato al gruppo Misto non ci sta a finire nel mirino: «Non c’è alcun campo largo, mediano, odi qualsiasi altro tipo, io sono fuori dalla politica». Poi ha ribadito le ragioni tecniche del suo voto: «Il taglio era stato fatto secondo un criterio illogico, che non sarebbe sopravvissuto di fronte ai rilievi della Corte costituzionale. Bisogna capire - ha detto rivolto ai suoi ex colleghi del M5S- se loro sono per lo stato di diritto o per far prevalere solo l’umore delle folle, non riuscendo però a scrivere norme fatte bene. Se vuole l’ufficio di presidenza torna sul taglio, con una delibera fatta bene, con il lavoro di tecnici competenti, e allora quel taglio può essere raggiunto, ma serve che altri si prendano le loro responsabilità».