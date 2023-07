Europee, Meloni in Polonia per la tre giorni dei conservatori

La visita della premier sarà anche l'occasione per incontrare il presidente Morawiecki e trattare sui migranti

Gianni Di Capua 05 luglio 2023 a

Il gruppo Ecr, Conservatori e riformisti europei, al Parlamento Europeo organizza da ieri fino al 6 luglio a Varsavia, all’hotel Sofitel Victoria, le sue giornate di studio. Durante le tre giornate tutte le delegazioni dei rispettivi partiti nazionali che fanno parte del gruppo Ecr, così come accademici, rappresentanti politici, delle istituzioni e del mondo imprenditoriale, si confronteranno sui temi più importanti di attualità internazionale e che sono al centro dell’agenda politica europea dei prossimi mesi. Durante la prima giornata è previsto un incontro con il presidente della Repubblica di Polonia, Andrzej Duda. Lo comunica il gruppo.

A introdurre i lavori di mercoledì 5 luglio, alla presenza di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio e anche del partito Ecr, e del primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, saranno i due presidenti del gruppo Ecr al Parlamento Europeo, Ryszard Legutko e Nicola Procaccini. Nel pomeriggio le sessioni di lavoro previste sono: «Europa libera e unita in tempi di cambiamenti geopolitici globali» e «Fit for 55 e la transizione energetica: chi pagherà». Al tema della «Famiglia al centro delle politiche governative» è dedicata la sessione di giovedì 6 luglio. Le giornate di studio del gruppo Ecr non sono aperte al pubblico.

«I conservatori europei sono impegnati nel definire proposte e azioni concrete per affrontare al meglio le grandi questioni che le nazioni e popoli della Ue sono chiamati ad affrontare - ha dichiarato il copresidente del gruppo Ecr Nicola Procaccini, di Fratelli d’Italia - l’appuntamento di Varsavia riveste una particolare importanza, un confronto sui grandi temi anche in prospettiva delle prossime elezioni europee».