M5S, Grillo incita all'eversione: “Mettete il passamontagna”. In fumo l'intesa Conte-Schlein

Dario Martini 18 giugno 2023 a

a

a

Elly Schlein sperava che la sua apparizione alla manifestazione di Roma dei 5 Stelle contro il precariato attirasse l’attenzione di tutti. Probabilmente, lo sperava anche Conte. Il tentativo di gettare le basi di un’alleanza tra Pd e M5S era la notizia di giornata. Ed è rimasta tale fino a quando a spazzare via tutto ci ha pensato il ciclone Beppe Grillo. Il fondatore del Movimento è apparso al termine del corteo, è salito sul palco a largo Corrado Ricci, e ha arringato la folla: «Figli miei, come vi siete ridotti. L’unica battaglia che dobbiamo portare avanti è il reddito universale incondizionato. Siate i leader di voi stessi. Fate le brigate di cittadinanza. Mascheratevi con il passamontagna e andate di notte a fare i lavoretti. Mettete a posto i marciapiedi, le aiuole, i tombini, e di nascosto scappate. Reagite ca..o, reagite». Un linguaggio che non poteva passare inosservato. Le parole «brigate» e «passamontagna» evocano immediatamente un passato tragico della storia italiana. Conte, lì accanto, non si è scomposto. Schlein, se n’era già andata. Chissà cosa hanno pensato quando si sono resi conto che il riavvicinamento tra M5S e Pd si è dissolto come neve al sole.

Gassmann, la proposta choc dopo l'incidente di Roma. Bufera social

L’invettiva di Grillo ha scatenato numerose reazioni. Anche in casa Dem c’è malumore, come testimonia Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo: «Unire le opposizioni è fondamentale. Ma intorno a cosa ci uniamo? Alle farneticazioni di Beppe Grillo sui passamontagna?». Unanime la condanna che arriva dal centrodestra. Per la Lega, le parole del comico sono «gravi, sconcertanti e inaccettabili». «Parlare di brigate di cittadinanza e passamontagna per invitare i cittadini a reagire evoca pagine drammatiche della storia del nostro Paese - si legge nella nota del partito di Matteo Salvini - Ci chiediamo se anche Schlein sia pronta a indossare il passamontagna per reagire contro il governo di centrodestra sotto il simbolo delle brigate». Netta la condanna del leader di Noi Moderati Maurizio Lupi: «Chi fa lavoretti per il bene comune e pulisce giardinetti non ha bisogno di passamontagna: l’evocazione di Grillo al suo uso è un incitamento alla violenza, ultimo rifugio degli incapaci e degli imbecilli». «Quella di Grillo non è una buffonata, ma un pericoloso invito a sollecitare menti deboli ad azioni violente», è il commento del deputato di Forza Italia Giorgio Mulè. Duro anche il capogruppo alla Camera di FdI Tommaso Foti: «Le parole di Grillo sono vergognose e indecenti. L’appello a fare "brigate di cittadinanza e mettetevi il passamontagna" evoca un passato oscuro per la nostra Nazione fatto di sangue e morti. Grillo si vergogni e chieda scusa agli italiani».

De Angelis senza freni con Meloni: "Il Duce nel Pantheon", Giuli lo stoppa così

Carlo Calenda si chiede cosa ne pensi Conte, perché «invocare passamontagna e violenza in piazza è gravissimo e rischioso, oltreché indegno in un Paese, come l’Italia, drammaticamente colpito nei decenni passati». Concisa la replica dell’ufficio stampa di Grillo: «Beppe parlava di cittadinanza attiva, ovvero cittadini che si impegnano per pulire strade e sistemare panchine. È stato montato un caso inutile». Comunque sia, il tentativo di dialogo tra Schlein e Conte è archiviato. L’inventore del "Vaffa" ha cancellato tutto. Eppure la segretaria del Pd ci aveva provato. «Uniamo le nostre battaglie», aveva detto. Il leader del M5S le aveva risposto: «Grazie per essere venuta, c’è tanta strada da fare». Adesso il percorso sarà ancora più in salita.