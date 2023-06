Migranti, il ministro Tajani soddisfatto dall'accordo Ue: non è solo un problema italiano

09 giugno 2023 a

Tajani soddisfatto dall'accordo europeo sui migranti. Il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani si è detto «molto soddisfatto» per l’accordo raggiunto a Lussemburgo sul regolamento della gestione e le procedure di asilo e migrazione, che è «un primo passo importante, continueremo a lavorare in questa direzione». Perché «finalmente l’Europa ha capito che non è solo un problema italiano, o maltese o spagnolo», ma che si tratta di una questione che «va affrontata tutti insieme» perché «è importante risolvere il problema a monte», ha detto Tajani nella giornata conclusiva della riunione del Ppe a Roma.

«Serve una strategia europea nella quale l’Italia vuole giocare la sua parte per far sì che si possa arrivare al diritto a non emigrare», ha aggiunto Tajani citando Papa Benedetto XVI. In questa strategia, ha proseguito Tajani, «l’Italia sta lavorando con la Tunisia e con la Libia». E durante la sua missione a Washington, per la quale partirà domenica, Tajani solleverà la questione tunisina sia con il Segretario di Stato americano, Antony Blinken, sia con la direttrice del Fondo Monetario Internazionale (Fmi) Kristalina Georgieva. «Spingeremo affinché si possa guardare alla Tunisia con maggiore attenzione - ha detto Tajani - Occorre finanziare quel Paese senza aspettare la realizzazione delle riforme».