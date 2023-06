Femminicidio, la ricetta di La Russa: raddoppiare le forze dell'ordine

07 giugno 2023 a

Nel giorno in cui il governo ha deciso di intervenire modificando il quadro normativo con una stretta, anche Ignazio La Russa propone alcune idee per contrastare il femminicidio. Il presidente del Senato ed esponente di Fratelli d’Italia è stato ospite di Porta a Porta, programma televisivo di Rai1 condotto da Bruno Vespa, e si è soffermato sulla questione: “Non c’era mai stata la proposta di una manifestazioni di soli uomini. Questa manifestazione la vedo come qualcosa che può smuovere le coscienze, ma non può essere una manifestazione di parte. O è una manifestazione corale, al di sopra delle divisioni legittime dei partiti, o non avrebbe alcun significato. Ne parlerò alla prossima riunione dei presidenti di gruppo al Senato”.

“Il governo ci sta già lavorando sul femminicidio, ma la prima cosa da fare facile - propone La Russa - è raddoppiare il numero dei Carabinieri e della Polizia che sono addetti a quei reati di questo genere perché credo che la prevenzione sia la migliore cura che possiamo immaginare”. “Lei ha detto che, laddove sia necessario per il rispetto delle donne in famiglia, non bisogna lesinare un ceffone” evidenzia Vespa al suo ospite, che spiega così quanto detto negli scorsi giorni: “Ciò che è obbligatorio è che la famiglia insegni il rispetto. Il ceffone è assolutamente facoltativo come ultima istanza. Spero che non ce ne sia mai bisogno ma non è così grave se almeno una volta nella vita si può non darlo ma almeno far temere di darlo…”.